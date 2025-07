L'affaire est presque conclue : Noa Lang va rejoindre un grand club étranger !

Noa Lang semble bel et bien en route pour Naples. Le transfert de l'ailier néerlandais n'est pas encore totalement finalisé, mais il devrait être bouclé dans les prochains jours.

Après deux saisons au PSV Eindhoven, Noa Lang semble prêt à tenter une nouvelle aventure à l’étranger. Ces dernières semaines, l’ailier a été lié à de nombreux clubs, parmi lesquels l’Olympique de Marseille et Naples figuraient comme principaux candidats.

Finalement, ce sont les Italiens qui ont fait le plus d’efforts. Et un accord officiel ne semble plus très loin. Du moins, si l’on en croit le spécialiste des transferts Fabrizio Romano. Mis à part quelques détails, les deux clubs seraient également tombés d’accord.

Sur le plan personnel, le joueur de 26 ans s’est déjà entendu depuis un moment avec le champion d’Italie. Mais le PSV voulait du concret et refusait de le laisser partir pour une bouchée de pain. Désormais, un accord serait bel et bien presque bouclé.

Lang pourrait, à Naples, toucher un salaire annuel de 2,8 millions d’euros. Le montant exact que le club italien versera au PSV n’a pas encore été communiqué.

Après avoir conquis les pelouses belges et néerlandaises, Lang va donc tenter sa chance en Serie A. Il y rejoindra les Diables Rouges Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne. Naples continue de renforcer son effectif dans l’espoir de conserver son titre la saison prochaine.