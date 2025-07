"Il fait du très bon travail" : un jeune talent du Club de Bruges performe déjà dans sa nouvelle équipe de Pro League

Comme les autres clubs de première division, Saint-Trond est en pleine préparation pour la saison à venir. Lors d'un match amical, le club s'est imposé 4-2 face à Thes Sport, une équipe évoluant en D1 amateur.

Saint-Trond espère vivre une saison plus tranquille que la précédente. La saison dernière, le club a dû assurer son maintien via les play-offs de relégation. Une mission accomplie, certes, mais que l'équipe préférerait ne pas revivre.

L’entraîneur Wouter Vrancken bénéficie cette fois d’une préparation complète depuis qu’il a succédé à Felice Mazzu. Lors d’un match amical riche en buts, Saint-Trond s’est imposé 4-2 face à Thes Sport. Vrancken a tiré plusieurs enseignements positifs de cette rencontre.

Il s’est notamment montré très satisfait du nouveau venu Illyès Benachour, le Belgo-Marocain arrivé du Club de Bruges. Dans Le Belang van Limburg, il se confie : "Il fait du très bon travail, je suis content de la manière dont il s’exprime pendant la préparation."

Benachour a inscrit un but lors de cette rencontre amicale, et s’est vu refuser un second pour hors-jeu. Wouter Vrancken a également salué la prestation d’autres joueurs : "J’ai aussi trouvé que Mbalanda et Nhaili ont réalisé un excellent match, tout comme les défenseurs Diriken et Lambotte", a déclaré le coach de Saint-Trond.

Beaucoup d’éléments positifs donc, même si Vrancken ne veut pas trop s’emballer étant donné la valeur de l’adversaire. Le STVV débutera sa saison le dimanche 27 juillet avec une rencontre à domicile face à La Gantoise.