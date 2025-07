Le Club de Bruges n'ira pas aux Pays-Bas : les Blauw en Zwart vont se frotter à un club britannique en match amical

Le Club de Bruges partira en stage ce samedi. Contrairement aux années précédentes, ce ne sera pas aux Pays-Bas. Cette fois, l'équipe prendra l'avion en direction du Royaume-Uni.

Le Club de Bruges partira en stage ce week-end. Mais alors qu’il avait l’habitude de se rendre aux Pays-Bas ces dernières années, le choix s’est cette fois porté sur le Royaume-Uni. "Une idée que nous avions en tête depuis un certain temps", explique Maarten Dedobbeleer, directeur général du club, dans Het Laatste Nieuws.

Les Blauw en Zwart commenceront par un match amical contre les Glasgow Rangers, avant de rejoindre le prestigieux centre sportif The Rensbury Resort à Londres. "De plus en plus de clubs de haut niveau viennent chez nous. Il nous semblait idéal de combiner cela avec un stage à Londres", poursuit Dedobbeleer.

Le match contre les Rangers s’annonce particulièrement intéressant : "Pour les jeunes joueurs, ce match à Ibrox sera déjà une expérience en soi. Une rencontre amicale de très haut niveau dans un stade plein, ils vont pouvoir en tirer énormément."

Fait notable : les Rangers pourraient être un adversaire potentiel du Club de Bruges lors du dernier tour préliminaire de la Ligue des champions. Mais cela ne semble pas poser problème à Dedobbeleer : "Si c’était une semaine avant les qualifications, on ne le ferait pas. Mais à ce stade, les deux équipes ne sont pas encore prêtes et nous n’allons pas non plus dévoiler notre plan tactique."

Ce ne sera donc pas un stage classique… mais cela implique-t-il un coût plus élevé ? Selon Het Laatste Nieuws, ce ne serait pas le cas, car les Rangers prennent en charge les frais de vol du Club. Une première pour le Club de Bruges, qui sera ainsi accueilli par un club européen de haut niveau.