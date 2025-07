OFFICIEL : un jeune Namurois quitte la Belgique et rejoint un club français !

Le jeune Namurois Maël Debondt a trouvé un nouveau défi. L'international belge U18 a signé un contrat avec une écurie de Ligue 2.

C'est officiel, Maël Debondt quitte La Gantoise pour rejoindre le Stade de Reims. Le jeune talent belge évoluera tout d'abord dans le Groupe Pro 2, en National 3.

Le Namurois a été formé au Sporting de Charleroi avant de rejoindre Anderlecht. En 2023, il a paraphé son premier contrat professionnel en rejoignant La Gantoise.

La saison dernière, il a joué avec les U18 Elite à neuf reprises. Il a disputé huit rencontres dans le championnat U18 Elite, et une dans les play-offs A en fin d'exercice.

Le jeune talent de 18 ans a prononcé ses premiers mots sous ses nouvelles couleurs : "C’est un honneur pour moi de rejoindre le Stade de Reims. Intégrer un grand club français va me permettre de me challenger et de voir jusqu’où je peux aller."

"Défenseur rapide et technique, le jeune Belge se distingue également par sa capacité à apporter le danger dans le camp adverse. Des qualités qui lui ont valu d’être régulièrement appelé en sélection nationale depuis les U15 avec les Diables Rouges," précise le club qui vient de descendre en Ligue 2.