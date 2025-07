"Dix joueurs ont demandé à sortir" : le coach de la Juventus aborde un point important après la défaite contre le Real Madrid

La Juventus affrontait le Real Madrid ce mardi. Les Italiens se sont inclinés 1-0. L'entraîneur Igor Tudor s'est exprimé après la rencontre au sujet des conditions de jeu.

La Juventus est éliminée de la Coupe du monde des clubs. La Vieille Dame s’est inclinée 1-0 face au Real Madrid : Gonzalo Garcia a inscrit l’unique but de la rencontre de la tête.

Les conditions étaient loin d’être idéales, ce qui provoque souvent des problèmes dans ce tournoi. La température à Miami a grimpé jusqu’à 38 degrés. L’entraîneur de la Juventus, Igor Tudor, s’est plaint de la situation.

"C’était incroyable. Au final, pas moins de dix joueurs ont demandé à être remplacés pendant le match. Ils étaient extrêmement fatigués", a-t-il déclaré selon Het Laatste Nieuws.

Mais évidemment, dix remplacements ne sont pas autorisés. "Avec la tension du match, on perd de l’énergie. En plus, la saison a déjà été longue. Ensuite, il y a la chaleur. Et enfin, l’humidité."

"Cela rend des conditions déjà difficiles encore plus compliquées. Pourtant, les gars ont vraiment tout donné. Nous avons fait de notre mieux, mais malheureusement, cela n’a pas suffi", conclut Tudor.