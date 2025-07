🎥 Voici comment Eden Hazard a joué un rôle dans le transfert d'Olivier Giroud au LOSC !

Eden Hazard aurait joué un petit rôle dans la signature d'Olivier Giroud au LOSC. Séduit par le projet présenté par le président Olivier Létang, le buteur français a finalement donné son accord.

Après un passage d'une saison aux États-Unis, au Los Angeles FC, Olivier Giroud est revenu en Europe, et même en France, en rejoignant le LOSC. Le buteur français a pu discuter avec l’un de ses anciens collègues qui connaît bien le club avant de signer : Eden Hazard.

"Eden m’a dit beaucoup de bien sur ce club, et je l’ai eu en FaceTime tout à l’heure. J’ai aussi eu Mathieu Debuchy, qui est le parrain de mon fils aîné, j’ai eu Ben Pavard, qui m’ont tous vanté les qualités de l’environnement lillois, du peuple, des supporters, de la ville, mais ils n’ont pas vraiment eu besoin de me convaincre", a expliqué le nouveau Lillois en conférence de presse.

Dans une vidéo publiée par le LOSC, nous pouvons également découvrir un appel en FaceTime entre Eden Hazard et Olivier Giroud. Les deux hommes ont été coéquipiers lors de la saison 2018-2019 à Chelsea. Ils ont notamment remporté l’Europa League ensemble.



Dans le court appel partagé par le club, on peut y voir Eden Hazard très heureux de la signature de l’attaquant. Sous le soleil et décontracté comme à son habitude, Eden Hazard semblait content de parler à son ancien coéquipier.

L'ancien Diable Rouge aurait joué un petit rôle dans la venue du Français dans la ville qui accueillera la première étape du Tour de France 2025 samedi. Il y aurait eu un échange entre les deux hommes par message. Au moment où la rumeur commençait à sortir, Eden Hazard aurait envoyé à l’attaquant "Girouddddddddd", avec des emojis cœurs. Une façon de manifester sa joie quand les rumeurs sortaient. Il y aurait ensuite eu un FaceTime entre les deux hommes, selon Olivier Létang relate Sudinfo.