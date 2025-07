En fin de contrat, Christian Kabasele est fixé sur son avenir !

Christian Kabasele devrait bel et bien encore être un joueur de l'Udinese lors de l'exercice 2025-2026. Le club italien s'apprête à prolonger son contrat.

En fin de contrat à l'Udinese, Christian Kabasele va prolonger son aventure dans le club italien selon Fabrizio Romano. Un accord aurait été conclu.

Celui-ci est valable jusqu'en juin 2026 avec une option pour une année supplémentaire. Le coach Kosta Runjaić et les dirigeants du club veulent garder le joueur belge, auteur d'une bonne saison en Serie A.

Lors de l'exercice 2024-2025, le défenseur central a pris part à 18 rencontres toutes compétitions confondues. Il a même inscrit deux buts.

L'un a été marqué le 28 septembre contre l'Inter et l'autre lors de la dernière journée, le 25 mai, contre la Fiorentina. Malgré plusieurs séries de passages sur le banc, le club italien le verrait encore comme un joueur pouvant apporter une plus-value à l'équipe.

Le Belgo-Congolais de 34 ans était passé par Watford entre 2016 et 2023 avant sa signature en Italie. Il a également joué pour le KRC Genk (2014-2016), le KAS Eupen (2012-2014 et 2008-2011), Ludogorets Razgrad (2011-2012) et a été prêté à Malines en 2011.