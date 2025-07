Le début de préparation morne d'Anderlecht sauvé par Luis Vazquez, une recrue et les jeunes de Neerpede

Anderlecht a donc disputé deux matchs : une victoire acquise en deuxième mi-temps contre une D2 Amateurs, et un partage face au 4e de D1 chypriote. Pas brillant : on fait le bilan en quelques points.

Anderlecht manque d'impact en première mi-temps

C'est déjà une constante : par deux fois, les 45 premières minutes du RSCA ont été catastrophiques. Menés 1-0 au White Star Lauwe à la pause, les Mauves ne se sont pas procurés une seule occasion contre Larnaca en première période. La chaleur d'hier explique beaucoup de choses, mais n'excuse pas les passes ratées et la nonchalance de certains.

Foket, Maamar : il y a un problème au back droit (et Vroninks peut en profiter)

Thomas Foket à Lauwe, Ali Maamar contre Larnaca : le poste d'arrière droit a montré de sacrées faiblesses, que seul Killian Sardella paraît capable de corriger. Il est plus que jamais indiscutable à ce poste. Et derrière lui, alors ? Maamar ne sera pas cloué au pilori, mais Basile Vroninks a un coup à jouer.

Le jeune back droit du RSCA Futures a été excellent contre Lauwe, et le match moyen de Maamar lui a permis de gagner des points "passivement" lors du second match. Vroninks n'est d'ailleurs pas le seul "ket" de Neerpede à marquer les esprits.

Neerpede en force

Passons outre les cadres comme Verschaeren et Stroeykens (qu'on évoquera plus tard) : à part eux, Neerpede brille dans ce début de préparation. Vroninks a déjà été mentionné ; Marco Kana, qui n'en finit plus de revenir d'entre les morts, était aussi à l'aise contre l'AEK Larnaca. Mais face au club chypriote, c'est surtout Anas Tajaouart qui a épaté.

Le milieu offensif de poche, qu'on sent tout de même encore un peu frêle pour le haut niveau, a été à la base du but du 1-0 et a inscrit lui-même le 2-0. Il évolue à un poste hautement concurrentiel, mais pourrait être la bonne surprise de cette préparation. Mention aussi pour Devon Decorte, auteur d'une action de classe pour aller chercher Luis Vazquez sur le 2-0.

Luis Vazquez veut faire taire ses détracteurs

En l'absence de Kasper Dolberg, qui devrait reprendre bientôt, Luis Vazquez jouait gros. Il n'a débuté aucun des deux matchs, et pourtant, il est le grand vainqueur de ce début de préparation. Monté à la pause à chaque fois, il a inscrit 3 buts en 2 matchs, et délivré un bel assist.

Calme, plus précis dans ses gestes (même s'il y a encore du déchet, et cela fera probablement toujours un peu partie de ses défauts) et surtout plus clinique devant le but, Vazquez paraît déterminé à prouver sa valeur. On l'a assez souvent taclé pour devoir reconnaître avec honnêteté la qualité de son début de préparation : Luis Vazquez, s'il garde ce niveau, peut surprendre.

Zoumana Keita, seule recrue qui a pu se montrer

C'est un peu par malchance que seul Zoumana Keita a, jusqu'à présent, pu montrer ses qualités. Mihajlo Cvetkovic n'a pas été utilisé au mieux et était seul sur son île dans une très mauvaise mi-temps collective d'Anderlecht, et Cédric Hatenboer, dont le talent crève l'écran, s'est blessé après une grosse dizaine de minutes contre l'AEK Larnaca.

Zoumana Keita, lui, a été impérial lors des deux mi-temps disputées. Pas un défenseur particulièrement élégant, certainement pas un Zeno Debast ou un Jan Vertonghen, Keita est un roc, puissant, intransigeant et qui n'a pas non plus les pieds carrés. Problème : les supporters d'Anderlecht ne pourront pas faire sans y voir un remplaçant... de Simic, annoncé sur le départ. C'est la vie...