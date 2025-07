Les premiers mots de Casper Nielsen en tant que joueur du Standard : "Je vais retrouver ici ce qui me caractérise"

L'information est officielle, Casper Nielsen est la septième recrue estivale du Standard. Le milieu de terrain danois arrive en provenance du Club de Bruges.

Le Standard n'a pas encore levé le pied dans ce début de mercato. Un jour après avoir annoncé l'arrivée de Josué Homawoo, les Rouches ont communiqué celle de Casper Nielsen, devenu la septième recrue du mercato.

Le milieu de terrain danois arrive en provenance du Club de Bruges et a signé un contrat de trois ans, après de longues négociations menées par Marc Wilmots et la direction. Dans le communiqué du club, le directeur sportif du Standard s'est exprimé sur son septième coup de l'été.

"Casper Nielsen a largement fait ses preuves dans notre championnat et était une priorité pour nous lors de ce mercato estival. Véritable moteur au milieu de terrain, son mental, son volume de jeu et son style collent parfaitement à l’ADN du Standard de Liège."

Casper Nielsen pense "retrouver ce qui le caractérise" au Standard

Désireux de rejoindre Sclessin depuis le début des discussions, Casper Nielsen a livré ses premiers mots en tant que joueur du Standard. Celui qui s'était révélé en Belgique sous les couleurs de l'Union Saint-Gilloise se dit très heureux de rejoindre les Rouches.

"Lors de nos échanges, j’ai senti que le management liégeois voulait absolument que je fasse partie de leur nouveau projet et cela m’a donné une grande envie de rejoindre ce club qui me témoignait beaucoup de confiance et de respect. Je pense que je vais retrouver ici la passion et le plaisir de jouer qui me caractérisent et je me réjouis de retrouver les supporters des Rouches en étant cette fois de leur côté", a-t-il déclaré.