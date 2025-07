C'est fait : Arnaud Bodart a rejoint son nouveau club !

Arnaud Bodart n'a pas été conservé par le FC Metz, et se cherchait donc un nouveau défi. Et s'il se rapproche (un peu) de la Belgique, il reste bien en France, et en Ligue 1.

Malgré son rôle crucial joué dans la montée du FC Metz en Ligue 1, le club lorrain avait décidé de se séparer d'Arnaud Bodart en fin de saison dernière. Le portier belge arrivait en fin de contrat, et Metz n'a pas souhaité continuer l'aventure. Bodart était donc libre de s'engager où il le souhaitait. Naturellement, de nombreux clubs avaient montré de l'intérêt et Arnaud Bodart avait même été cité en Jupiler Pro League pour un retour. Il n'en sera rien. Le LOSC, immédiatement mentionné comme la destination la plus probable pour l'ex-Rouche, a finalisé son arrivée, annonce L'Equipe. Bodart doublure de Chevalier Lille a ainsi repris le chemin des entraînements cette semaine, et le célèbre quotidien français annonce qu'Arnaud Bodart figurait parmi les joueurs présents au Domaine de Luchin. Le gardien de 27 ans n'a pas encore été annoncé, mais il va bel et bien devenir le n°2 des Dogues derrière Lucas Chevalier. Reste à voir si Bodart restera deuxième gardien, puisque Chevalier, international français, peut compter sur de l'intérêt en provenance d'Angleterre. Le LOSC pare déjà à toute éventualité en attirant un portier qui, selon toute vraisemblance, a les épaules pour être n°1 en Ligue 1. L'arrivée d'Arnaud Bodart à Lille devrait être officialisée dans les jours à venir. Le Diable Rouge, longtemps resté hors du groupe au Standard le temps de trouver une solution, avait rejoint Metz en janvier dernier, signant pour 6 mois ; il a disputé 17 matchs de Ligue 2 en seconde partie de saison.