Grosse surprise : le Sporting d'Anderlecht fonce sur un joueur... du Standard !

Olivier Renard et le Sporting d'Anderlecht continuent leur mercato ambitieux. Ils auraient jeté leur dévolu sur un ancien Mauve, qui porte aujourd'hui les couleurs... du Standard !

Déçu au terme de la saison dernière, le Sporting d'Anderlecht cherche à retrouver sa place au sommet du football belge et réalise un début de mercato estival ambitieux.

Les Mauves ont déjà annoncé l'arrivée de cinq recrues : les milieux défensifs Cédric Hatenboer et Enric Llansana, le défenseur central Zoumana Keita, le médian central Nathan Saliba et le jeune attaquant de pointe Mihajlo Cvetkovic.

Un début de fenêtre des transferts animé, durant lequel les Mauves ont déjà dépensé près de 7 millions d'euros. Et alors que l'on annonçait une certaine austérité et des transferts ne dépassant plus les 3 millions d'euros, le Sporting d'Anderlecht pourrait encore casser sa tirelire dans les prochains jours.

Anderlecht veut faire revenir Ilay Camara !

En effet, selon les informations du spécialiste des transferts Sacha Tavolieri confirmées par nos confrères du groupe IPM, Anderlecht aurait jeté son dévolu sur un ancien de la maison qui évolue désormais... au Standard : Ilay Camara.

Formé à Neerpede, le joueur de 22 ans capable d'évoluer sur les deux flancs avait quitté Anderlecht il y a deux ans pour le RWDM, où il s'était révélé. Prêté au Standard, le nouvel international sénégalais (1 sélection) a été acquis définitivement par les Rouches, qui ont déboursé 1,8 million d'euros pour s'attacher ses services.

On savait cependant qu'Ilay Camara ne resterait probablement pas en bord de Meuse. Dès le début, l'idée du Standard était de le revendre et de dégager une plus-value assez rapidement. La direction liégeoise ne pensait toutefois pas que ce soit Anderlecht qui allait se manifester pour le récupérer. Les deux clubs discuteraient autour d'une indemnité qui pourrait avoisiner les cinq millions d'euros.