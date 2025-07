Le joueur phare du Cercle de Bruges comme futur adversaire de Francis Amuzu au Brésil ?

Au Cercle de Bruges depuis 2023, Alan Minda pourrait quitter la Venise du Nord cet été. Vasco da Gama, au Brésil, s'intéresse à ses services. Il deviendrait l'adversaire de Francis Amuzu, qui évolue à Porto Alegre.

Arrivé au Cercle de Bruges en 2023 en provenance de l'Independiente contre deux millions d'euros, Alan Minda s’est rapidement imposé comme l’un des jeunes éléments prometteurs des Groen & Zwart. Rapide, explosif et capable d’évoluer sur plusieurs postes offensifs, l’Équatorien a su attirer l’attention par ses performances régulières en Jupiler Pro League et a notamment participé à la qualification du club sur la scène européenne. Sous contrat jusqu’en juin 2028, il représente à la fois un atout sportif et un actif financier important pour le Cercle.

Mais le contexte économique du club brugeois change la donne. Face à un déficit budgétaire à combler, la direction est contrainte de vendre plusieurs joueurs cet été. Alan Minda fait partie des profils les plus susceptibles d’être libérés, en raison de sa valeur marchande estimée à environ 3 millions d’euros, selon Transfermarkt.

Alan Minda pourrait prendre la route du Brésil

C’est dans ce contexte que Vasco da Gama s’est positionné, selon les informations de la chaine brésilienne Colina em Foco. Le club brésilien suit de près le joueur équatorien et envisage de formuler une offre dans les prochains jours.

L’intérêt du club carioca est réel, et les négociations pourraient s’accélérer prochainement si le Cercle de Bruges se montre ouvert à une vente. Vasco de Gama devra cependant mettre le bon prix, car l'objectif du Cercle reste clair : renflouer les caisses sans affaiblir totalement son noyau de joueurs.

Reste à voir si Alan Minda sera séduit par une aventure au Brésil ou s’il préférera attendre une opportunité dans un championnat européen plus compétitif. Une chose est sûre : l’été s’annonce décisif pour son avenir.