César Huerta tout proche de remporter la Gold Cup avec le Mexique !

César Huerta s'apprête à disputer la finale de la Gold Cup avec l'équipe nationale du Mexique, le tournoi continental regroupant les nations d'Amérique du Nord et centrale.

Les Mexicains se sont imposés sur la plus petite des marges face au Honduras. C’est Raul Jimenez, l’attaquant de Fulham, qui a inscrit l’unique but de la rencontre et offert la qualification à son pays.

Côté mexicain, on retrouve un joueur évoluant en Jupiler Pro League : César Huerta. L’ailier, arrivé à Anderlecht lors du mercato hivernal, est monté au jeu à la 71e minute et a contribué à conserver l’avantage.

Le Mexique affrontera les États-Unis en finale. Le pays hôte s’est imposé 2-1 face au modeste Guatemala. Diego Luna a signé un doublé dans le premier quart d’heure. En fin de rencontre, le Guatemala a réduit l’écart, sans toutefois parvenir à égaliser.

Les deux équipes se retrouveront ce dimanche à Houston pour la finale. Ce sera la huitième fois que le Mexique et les États-Unis s’affrontent à ce stade de la Gold Cup.

Le Mexique, tenant du titre, en a déjà remporté cinq. La dernière confrontation en finale, en 2021, avait tourné à l’avantage des Américains.