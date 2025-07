"J'ai ressenti ça comme un coup de poignard dans le dos" : le témoignage glaçant de Romelu Lukaku !

Il y a quelques années, l'Opération Zéro a secoué le football belge. Romelu Lukaku raconte avec franchise comment cette affaire l'a poussé à décider de ne plus travailler avec un agent.

Il y a quelques années, Romelu Lukaku a pris une grande décision : arrêter de travailler avec un agent pour gérer lui-même sa carrière. Une décision influencée directement par l’Opération Zero.

"Après mon transfert à Everton, j’ai vu certains chiffres dans mon contrat et je me suis dit : 'Il y a quelque chose qui ne va pas.' Alors j’ai commencé à creuser, et tout a fini par sortir", raconte Lukaku dans le podcast Koolcast.

Il évoque ensuite Kevin De Bruyne : "Un an plus tard, Kevin est parti à Manchester City et a commencé lui aussi à se poser des questions. Et peu après, tout a éclaté dans les médias."

"Les enquêteurs sont venus à l’hôtel où nous logions et ont commencé à interroger tout le monde. 'Tu étais au courant de ça ? Et de ça ?', demandaient-ils. J’ai appris des choses incroyables… Ils nous soupçonnaient de choses très graves, alors qu’on ne savait absolument rien. Et dire que je travaillais avec ce type depuis mes 14 ans… J’ai ressenti ça comme un coup de poignard dans le dos."

Il fait ici référence à Christophe Henrotay, son ancien agent. Lukaku insiste : il n’était au courant de rien. "Tous les joueurs de cette génération ont été interrogés : Hazard, De Bruyne, Witsel, Chadli… Tout le monde. Parce que tous les agents en Belgique ont été visés."