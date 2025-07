Mordu par son chien, écarté par son club : l'incroyable descente aux enfers de l'ancien Anderlechtois Nathan De Medina

Nathan De Medina a débuté sa carrière professionnelle à Anderlecht il y a environ dix ans. En 2023, après être passé par plusieurs clubs, il a ensuite atterri au Partizan Belgrade, en Serbie, une expérience qui s'est transformée en véritable cauchemar...

Vous vous souvenez de Nathan De Medina ? Le Belge de 27 ans a été formé à Anderlecht, où il a aussi lancé sa carrière professionnelle. Après un passage à Mouscron et une aventure en Allemagne, il a rejoint le Partizan Belgrade en 2023.

Mais cette expérience s’est transformée en véritable cauchemar pour le défenseur. Son contrat a expiré cet été. "Enfin. C’était le pire chapitre de ma carrière", confie-t-il au Nieuwsblad.

Les choses ont rapidement mal tourné, notamment à cause… de son chien : "Pendant que j’étais en stage hivernal, une quinzaine de jours, il m’a beaucoup manqué. Quand je suis rentré et que je suis ressorti brièvement, j’ai voulu lui faire un bisou. Il était fâché, il pensait que je repartais encore pour longtemps et m’a mordu à l’œil. J’ai dû me rendre à l’hôpital avec l’œil en sang. Cette blessure m’a coûté beaucoup de temps."

Sur le plan sportif non plus, rien n’a été simple. En raison d’une règle imposant la titularisation de deux jeunes joueurs, il a perdu sa place. La saison dernière, il n’a joué que six matchs, aucun en championnat : "Mon dernier match, c’était contre La Gantoise en août 2024. Comme on a été éliminés à ce stade et qu’on n’a pas atteint la phase de groupes de la Conference League, le Partizan a aussi raté une grosse somme d’argent."

De l’argent qu’il attend encore aujourd’hui. Le club a souvent payé en retard, puis a complètement cessé de le faire. "J’ai porté l’affaire devant la FIFA, et ça n’a pas été bien perçu. Avec l’ancien président, je pouvais encore parler. Mais depuis qu’un nouveau président a été nommé en septembre, plus aucun contact." Par la suite, il a été écarté du groupe et contraint de s'entraîner à part.