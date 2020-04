Micmac en Pro League : la fin de la D1B ? Trop peu de clubs ont obtenu leur licence

Ce mercredi 8 avril sera marqué d'une pierre ... noire pour le football belge : seuls 19 clubs ont obtenu la licence pour évoluer au sein du football professionnel. En l'état, notre compétition est impossible à organiser.

La Commission des Licences a, pour le dire crûment, mis un sacré foutoir au sein du football professionnel belge. Alors que les implications financières et sportives du coronavirus et de la fin des championnats de D1A et D1B restent encores très floues, il faudra ajouter à celles-ci les difficultés que rencontrent de nombreux clubs à obtenir leur licence professionnelle.

Les faits

Ils sont simples : 19 équipes seulement ont reçu leur licence pour évoluer au sein du football professionnel belge. Parmi celles-ci, 17 équipes de D1A et D1B, ainsi que 2 équipes issues de D1 Amateurs - Deinze et le RWDM. Les équipes n'ayant pas eu leur licence ont jusqu'au 10 mai pour tout de même obtenir le précieux sésame.

Soyons clairs : imaginer que le Standard, au vu des faits reprochés, n'obtienne pas sa licence tient du cauchemar ou du fantasme (selon le bord du supporter concerné). Mais tous les clubs "recalés" n'obtiendront pas leur licence, cela est tout aussi certain. Lokeren, le KV Ostende, l'Excelsior Virton, Lommel, Roulers : ces 5 clubs semblent bien mal embarqués (l'Excelsior Mouscron, de son côté, est souvent cité et a pris l'habitude de passer au travers des mailles du filet en seconde instance).

Les implications

Résultat : en l'état, la D1B semble fort difficile à organiser ... étant donné que seuls l'Union Saint-Gilloise, le Beerschot, OHL et Westerlo, parmi les équipes de cette saison, ont obtenu la licence pour y évoluer la saison prochaine. Et selon toute vraisemblance, les bouleversements liés au coronavirus devraient permettre à OHL et au Beerschot de monter. Et peut-être même à Waasland-Beveren de se maintenir.

Il ne resterait donc, en comptant Deinze et le RWDM, que 4 équipes à même de former le second échelon du football belge. Autrement dit : impossible. Que faire dans ce cas ? Placer au sein d'une division amateur des équipes ayant pourtant obtenu leur sésame pour le football pro est impensable. Refonder l'intégralité du système et des conditions d'obtention de la licence ? Tout aussi impensable à court terme.

Les scénarios ?

- Selon le nombre de licences réellement obtenues, une "super D1" pourrait être mise en place : une D1 à 20 ou plus, qui éviterait de décevoir de manière totalement arbitraire et injustifiée (avec les recours que cela implique) des équipes qualifiées pour le football professionnel, et laisserait les autres équipes évoluer un cran plus bas, en Amateurs.

- Si 24 clubs ou plus obtiennent leur licence, il y aurait alors assez de place au sein du football professionnel pour éviter un chamboulement. Voire, si les 26 clubs obtiennent la licence (scénario très improbable vu la situation de certains), le scénario à 18 équipes en D1A que favorise la crise du coronavirus ...

- Cependant, à toutes ces données (qui comprennent 26 clubs, les 16 de D1A, les 8 de D1B et les deux de D1 Amateurs ayant reçu l'aval du Comité des Licences) s'ajoutent trois clubs à considérer : Seraing, le Lierse et le Patro Eisden Maasmechelen, recalés, iront devant le TAS pour obtenir leur licence pour la D1B. Ils aideraient ainsi les instances footballistiques belges à régler ce qui promet d'être un sacré micmac ...