Karim Belhocine: "Vincent Kompany me voulait dans le staff, mais..."

En début de saison, Karim Belhocine a dû choisir entre un poste d'adjoint à Anderlecht ou sa première mission en tant que T1 à part entière. Et la suite lui a donné raison...

Karim Belhocine n'oubliera pourtant pas sa période anderlechtoise: "En 2017, j'ai eu l'opportunité de rejoindre Anderlecht comme assistant de Hein Vanhaezebrouck alors qu'il jouait la Ligue des champions. On a affronté le PSG et le Bayern Munich, c'était une expérience exceptionnelle dans un club incroyable", estime-t-il dans un entretien accordé à So Foot.

J'ai préféré franchir le pas.

Mais la décision qui s'est imposée d'elle-même quand le Sporting de Charleroi lui a proposé de succéder à Felice Mazzu. "J'ai fait deux intérims comme entraîneur principal et lorsque Vincent Kompany est arrivé, même s'il souhaitait me conserver dans son projet comme adjoint, j'ai eu cette opportunité avec Charleroi et j'ai préféré franchir le pas", explique-t-il.

Compréhensible et logique quand on connaît le parcours du Français qui, avant d'endosser le costume de T1 de Charleroi avait, déjà un vécu en tant que coach intérimaire de Courtrai et d'Anderlecht. Une expérience qui lui a probablement été utile au Mambourg, où il a réalisé des prouesses pour sa première saison...