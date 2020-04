Les compliments d'un compatriote à Victor Osimhen: "Le futur du football nigérian"

Les deux hommes sont originaires de la même ville, Lagos, et s'entendent visiblement bien.

Arrivé à Manchester United cet hiver, Odion Ighalo a beaucoup de respect pour son jeune compatriote. Il fait même office de grand frère pour l'ancien attaquant de Charleroi. "Je lui parle souvent et j'essaye de le conseiller", explique Ighalo, dans une interview accordée Elegbete TV.

Et l'aîné des deux Nigérians voit une grande carrière se dessiner pour Victor Osimhen. "C'est le futur du football nigérian", insiste-t-il. "Il travaille dur et il a un mental de guerrier. C'est ce que j'aime chez lui: il a un coeur de lion."

"Je l'adore et je veux juste qu'il continue à travailler comme il le fait et il va battre beaucoup de records en Europe et au Nigeria", ajoute Odion Ighalo. Brillant avec Charleroi la saison dernière, Victor Osimhen a confirmé du haut de ses 18 buts inscrits avec le LOSC. Et ses performances ont d'ailleurs attiré le regard de plusieurs grosses écuries européennes...