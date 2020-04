Guillaume Gillet : "Ca me fait mal de voir les résultats actuels d'Anderlecht"

Ancien cadre du Sporting, Guillaume Gillet suit toujours avec une attention particulière les résultats du Sporting et il souffre à distance pour son ancien club.

Désormais actif au RC Lens, club avec lequel il espère encore monter en Ligue 1, Guillaume Gillet reste un fidèle Anderlechtois. "Je continue à suivre ce qui se passe dans la maison mauve, mais il y a eu tellement de changements au cours des deux dernières années que je m’y perds un peu", explique-t-il dans une interview accordée à RTL Sport.

Mais les mauvais résultats des Mauves, au cours des deux dernières saisons, n’ont pas échappé à l’ancien arrière droit du Sporting. "Ca me fait mal en tant que vrai supporter d’Anderlecht de voir les résultats actuels. C’est quelque chose auquel on n’était pas habitué", commente Guillaume Gillet.

Mais le Liégeois le sait, le projet anderlechtois aura besoin de temps avant de porter ses fruits: "On mise sur la jeunesse et l’éclosion de talents du centre de formation. Ça peut prendre plus de temps que ce qu’on imaginait..."