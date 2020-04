🎥 Romelu Lukaku se moque gentiment d'un de ses coéquipiers en direct sur Instagram

Romelu Lukaku est désormais un habitué des lives sur Instagram. Dans sa dernière vidéo, Marcelo Brozovic en a pris pour son grade.

Alors qu'il a traité le Diable Rouge de "moche", le Croate a pris un sale retour de bâton quand il a été critiqué sur sa coupe de cheveux.

"Marcelo tu es plus laid que moi. Avec ces cheveux, tu ressembles à une star du porno. Je n’aime pas ça, alors refais la coupe de cheveux que tu avais avant", a répondu Lukaku.

Après sa réponse, le Belge a répondu aux questions de fans et confirmé sa fidélité à l'Inter : "Dois-je quitter le club ? Ne sois pas idiot ! Je l’adore".

SHOW DI BIG ROM IN DIRETTA SUL SUO PROFILO INSTAGRAM QUESTO POMERIGGIO:.



"Andare via dall'Inter? Ma sei pazzo, io amo l’Inter, assolutamente no". ⚫️🔵



Poi loda Lautaro e scherza con Brozovic 😂⚫️🔵 #Inter #Lautaro #Lukaku #Brozovic pic.twitter.com/Qtzt5OP1W8