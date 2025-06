Drames et chaos lors des célébrations du titre du PSG : deux morts et un nombre invraisemblable d'arrestations

De façon prévisible, Paris s'est embrasée après la victoire du PSG en Ligue des Champions. Mais les célébrations ne sont pas toujours restées bon enfant.

La capitale française était en alerte avant la finale de la Ligue des Champions : que le PSG gagne ou perde, les autorités s'attendaient à un embrasement général dans les rues de Paris. Cela n'a pas manqué, et de très nombreux débordements ont été à déplorer, pas seulement à Paris mais dans toute la France.

C'est ainsi de Dax, dans les Landes, qu'est venue la première mauvaise nouvelle : un jeune supporter parisien de 17 ans est décédé, poignardé dans une fanzone de la ville et n'ayant pas survécu de ses blessures dans la nuit de samedi à dimanche.

Ce dimanche, un second décès était annoncé, cette fois bien en région parisienne : une jeune femme de 20 ans a trouvé la mort dans un accident de la route, rapporte BFM Sport. La victime circulait en scooter et a été percutée dans le XVe arrondissement de Paris par un autre véhicule.

De manière génération, le nombre d'arrestations réalisées dans le cadre des célébrations du titre parisien est énorme : on parle d'ores et déjà de plus de 550 personnes privées de liberté. De nombreuses destructions de bien matériels sont également à déplorer.