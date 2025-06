Un géant de Premier League veut ce Diable Rouge... et pourrait frapper fort

Malick Fofana est dans le viseur de Liverpool. En cas de départ de Luis Diaz, les Reds seraient prêts à miser gros sur le jeune ailier belge.

L’été s’annonce animé du côté de Lyon. Entre ambitions sportives et contraintes économiques, le club devra faire des choix importants. Et au cœur des spéculations, un nom s’impose de plus en plus.

Malick Fofana, auteur d’une saison pleine avec 11 buts et 6 passes décisives, attire les regards. Son explosivité et sa justesse technique en font l’un des profils les plus prometteurs du championnat français.

Selon le média Le Progrès, Liverpool aurait fait de Fofana sa priorité en cas de départ de Luis Diaz vers le FC Barcelone. Le club anglais serait prêt à offrir jusqu’à 80 millions d’euros pour s’attacher ses services.

Lyon ne ferme pas la porte à un transfert. Les difficultés financières du club pourraient forcer la main des dirigeants, malgré l’attachement du joueur au projet lyonnais. Un tel montant serait difficile à refuser.

Si le transfert se concrétise, Fofana pourrait même découvrir la Coupe du monde des clubs avec Liverpool. Une opportunité en or pour accélérer encore son ascension fulgurante vers les sommets du football européen.