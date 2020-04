Les drôles d'entraînements d'Anderlecht pour la reprise

Le RSC Anderlecht a repris les entraînements ... mais on ne peut pas dire que les choses soient revenues à la normale, loin de là.

Des entraînements individuels réalisés en groupe : voilà à quoi ressemblait ce retour des Anderlechtois à Neerpede, raconte La Dernière Heure. Les joueurs ont en effet tellement limité les contacts qu'il était même interdit de ... se faire la passe. La vingtaine de joueurs présente sur base volontaire a donc suivi un programme très strict : interdiction de se diriger à deux vers le terrain d'entraînement, chaque joueur disposait de sa propre zone d'entraînement et de son ballon personnel, les douches et repas sur place étaient proscrits.

Les séances ont duré une petite heure, sous la houlette de Franky Vercauteren. Parmi les joueurs présents : Kompany, Doku, Lawrence, Van Crombrugge, Bakkali, Amuzu, Chadli, Cobbaut, Sardella, Amuzu, El Hadj, Joveljic, Trebel, Colassin, Sambi Lokonga, Dewaele, Verschaeren et Kana. Ont-ils pu travailler leur forme au mieux ? Probablement pas. Mais on l'a compris, le but est de retrouver une forme de routine et un semblant de normalité, tout en sachant que le championnat ne devrait pas reprendre ...