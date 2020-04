L'espoir insensé de la LFP fortement critiqué : "Les tribunes françaises disent non à une reprise prématurée"

Lundi, la LFP dévoilait les deux dates espérées pour une reprise du championnat français : 1er ou 17 juin.

Désormais, l'Equipe stipule que ce serait la deuxième des deux options que nous détaillons en début de semaine qui serait la plus envisagée. Or, parallèlement, l'UEFA espère jouer les compétitions européennes durant le mois d'août, alors que la Ligue du Football Professionnel français a déjà choisi une date de reprise de la prochaine saison : le 22 août.

Entre le 17 juin et le 25 juillet, date de clôture du championnat choisie par la LFP, les équipes de Ligue 1 devraient encore disputer 10 (11 pour certaines) journées de championnat et terminer deux Coupes nationales. Plus d'un match tous les trois jours par club, en moyenne. Un espoir insensé et dangereux pour la santé des joueurs, que 45 groupes de supporters de Ligue 1 et Ligue 2 ont déjà fortement critiqué dans un communiqué commun : "Les tribunes français disent non à une reprise prématurée".