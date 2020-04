Paul-José Mpoku souligne la progression de Zinho Vanheusden

Paul-José Mpoku a loué le talent et la progression de Zinho Vanheusden qu'il a eu l'occasion de côtoyer durant plusieurs saisons au Standard.

Parti du Standard pour rejoindre les Emirats Arabes Unis en janvier dernier, Paul-José Mpoku a évolué aux côtés de Zinho Vanheusden durant plusieurs saisons. Un jeune joueur dont il garde un bon souvenir et dont il suit encore les performances. En effet, dans des propos accordés à Sport/Foot Magazine, l'ancien capitaine des Rouches s'est exprimé sur le niveau actuel du défenseur de 20 ans, ainsi que sur sa récente progression.

"Nous avons toujours dit qu'il était un bon défenseur. C'est bien, mais pas assez pour devenir aussi un grand défenseur. Cette saison, il a grandi dans le sens où il inspire désormais également les attaquants [...] Je peux vous dire que je ne voulais pas jouer contre lui pendant l'entraînement. Il a dû devenir encore plus agressif pour franchir un cap et je pense qu'il l'a fait. Il est important d'effrayer les attaquants, et il le comprend bien."