Dans le top 10 des plus grands buteurs de l'Histoire, seulement deux joueurs sont encore actifs

Un classement prestigieux qui, néanmoins, compte sur la présence de joueurs auxquels on ne pensera pas immédiatement.

Ainsi, en dixième position de ce classement des meilleurs buteurs dévoilé par Talk Sport, on retrouve Tulio Maravilha. Cet attaquant brésilien, qui a raccroché les crampons la saison dernière, a inscrit 575 goals pour près de 40 clubs différents durant sa carrière professionnelle. Le neuvième meilleur buteur de l’Histoire est Uwe Seeler (HSV), puis vient Ferenc Deak avec 576 goals inscrits entre 1940 et 1957.

Les deux joueurs encore en activité sur les terrains sont 7ème et 6ème : Cristiano Ronaldo, avec 725 buts en 1036 matchs, et Lionel Messi avec 730 buts en 911 matchs.

Dans le top 5, on retrouve Gerd Muller (Bayern), Ferenc Puskas (Real Madrid, surtout). Le Brésilien Pelé est troisième, avec 767 buts inscrits en 831 matchs. Un autre brésilien vient se loger sur la deuxième marche du podium ; Romario qui, pour de nombreux clubs et pour la Seleçao, a trouvé le chemin des filets à 772 reprises.

Et, le meilleur buteur de l’Histoire du football n’est autre que… Josef Bicain. Entre 1931 et 1956, l’Autrichien a inscrit au moins 805 buts (les statistiques n’étaient visiblement pas si précises à l’époque… le principal concerné affirmait qu’il en a marqué plus de 1.500).