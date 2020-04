Les supporters de Mouscron blasés : "La communication du club est catastrophique"

Le projet de fusion entre l'Excel Mouscron et le KV Courtrai ne fait pas que des heureux ... que du contraire. Mais entre les propos du président Declerck et les problèmes de licence, les supporters hurlus sont presque blasés.

L'évocation d'une fusion pour à nouveau relancer l'Excel Mouscron n'est en effet pas une nouveauté. "Ce n'est pas la première fois que Mr Declerck parle de fusion mais celle-ci, pour nous, elle est inimaginable. Si fusion il y a, nous ne serions plus dans les gradins pour motiver l'équipe, c'est certain", nous affirme le club de supporters Excel Boys.

Les propos revenant souvent dans la bouche des supporters mouscronnois : plutôt en D2 Amateurs sans fusion qu'en D1A avec. "Oui, c'est aussi notre avis. Nous en avons parlé entre nous et il y a unanimité dans notre groupe à ce sujet. Si le club descend, nous continuerons encore et toujours à tout donner au Canonnier et à l'extérieur", assure notre interlocuteur.

Mais si les Excel Boys sont toujours présents au stade, on ne peut que constater que Mouscron n'est plus le club populaire des années 90 et du début des années 2000. "L'envie s'estompe à force de toujours entendre les mêmes discours en fin de saison". Notamment les problèmes de licence, systématiques ...

Un propriétaire fantôme

"Pour être honnête avec vous, nous nous sommes habitués aux soucis de licence. On vit cette année "comme chaque année". On se demande juste ce qui se passe plus haut. La communication du club sur ce plan est catastrophique", regrettent les Boys. Quant au propriétaire Pairoj Piempongsant, qui avait promis monts et merveilles ? "On ne peut même pas parler de trahison, on savait que c'était plus du blabla qu'autre chose. Il n'est presque jamais venu au stade, ce n'est pas une surprise".

Quel avenir donc pour l'Excel Mouscron, à quelque échelon que ce soit ? "Il faut faire avec les moyens que nous avons. Ne pas changer le noyau chaque année ... et faire monter des jeunes du Futurosport ! Nous n'avons plus rien à perdre de toute façon. Les supporters seraient heureux de voir des jeunes du centre de formation recevoir leur chance, ils s'y identifieraient certainement plus".