Dick Advocaat pourrait décider de mettre un terme à sa carrière

L'ancien sélectionneur des Diables Rouges Dick Advocaat avait accepté de reprendre les rênes de Feyenoord et devait prendre une décision fin mars concernant la saison prochaine.

Dick Advocaat, 72 ans, était sorti de sa retraite en octobre dernier pour reprendre Feyenoord, remplaçant Jaap Stam. L'ancien sélectionneur des Diables Rouges disposait d'une option dans son contrat pour rester à la tête du club de Rotterdam une saison de plus et si le championnat ne s'était pas arrêté, la décision d'Advocaat aurait déjà été connue. "Cela prendra désormais quelques mois de plus", a-t-il expliqué à De Telegraaf.

Si Feyenoord venait à ne pas prolonger son entraîneur, celui-ci prendrait sa retraite à titre définitif, a confirmé Dick Advocaat. Il y a dix ans, en avril 2010, Advocaat quittait son poste à la tête des Diables Rouges pour prendre la tête de la Russie ...