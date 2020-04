OHL souhaite rejoindre la D1A sans match retour de la finale de D1B

Le club louvaniste veut faire voter la promotion en Jupiler Pro League sans match retour de la finale deProximus League.

Le lundi 27 avril, il y aura l'assemblée générale de la Pro League où les 24 clubs professionnels doivent prononcer sur la poursuite ou non de la D1A après 29 journées de compétition, mais aussi voter pour savoir s'ils acceptent de mettre définitivement un terme à la compétition de D1B sans avoir à jouer le match retour de la finale qui doit décider de l'accès à la D1A.

L'OH Louvain a mis un tel vote à l'ordre du jour mercredi, selon Belga. Le match aller au Beerschot s'est soldé sur le score de 1-0. OHL a demandé aux 24 clubs professionnels de prendre également position sur le sort de la D1B. "Si le football ne peut pas être joué en D1A pour des raisons de sécurité, pourquoi peut-il être joué en Proximus League", clame-t-on à Den Dreef.

Les Louvanistes ont mis un vote obligatoire à l'ordre du jour. Si la D1B est arrêtée maintenant, il n'est pas clair quel club doit être promu. OHL et Beerschot sont déjà d'avis qu'ils peuvent aller ensemble en D1A. En théorie, un nouveau format de compétition est nécessaire pour cela, et cela pourrait aussi dépendre des dossiers de licence. Un groupe de travail de la Pro League examine actuellement les modalités de montée et de descente.