Parti d'Anderlecht à 19 ans, il espère découvrir la Pro League: "Des clubs sont intéressés"

Il a fait toutes ses classes à Anderlecht, mais n'a encore jamais joué au plus haut niveau du football belge.

Milan Corryn avait 19 ans quand il a quitté le Sporting d’Anderlecht. Il n’avait pas encore joué avec l’équipe A et il n’a aucun regret, parce qu’il voulait se frotter au football professionnel et que l’AS Trencin, club de Division 1 slovaque, lui a offert cette possibilité.

Mais l’ailier gauche de 21 ans pense tout de même que le retour de Vincent Kompany à Anderlecht aurait pu lui ouvrir les portes du noyau A. "Peut-être que j’aurais eu ma chance, c’est vrai", répond-il au Laatste Nieuws. "Mais on ne peut pas savoir", tempère-t-il dans la foulée.

Il n’écarte en tout cas pas la possibilité de revenir. "J’aimerais avoir l’occasion de me montrer en Belgique et il y a des clubs qui me suivent. J’ai encore un an de contrat à Trencin, mais le club collaborera sûrement. On verra bien", conclut-il.