L'Angleterre et l'Italie sur la piste de Victor Osimhen

Une saison en Ligue 1 et puis s'en va? Après avoir quitté Charleroi et la Belgique, Victor Osimhen a mis l'Europe a ses pieds et devrait quitter le Nord de la France cet été...

Brillant avec Charleroi la saison dernière, Victor Osimhen a fait plus que confirmer sous les couleurs du LOSC cette saison: du haut de ses 18 buts et six assists, l'attaquant nigérian s'est attiré les louanges et les convoitises de quelques grands d'Europe.

Et si l'Angleterre et Leicester City semblent être les premiers sur le coup, l'Italie n'est pas non plus insensible aux charmes de l'attaquant nigérian: selon les médias anglais et italiens, la Juventus et l'Inter Milan font également les yeux doux à Victor Osimhen.

De quoi précipiter son départ cet été? Louis Campos, directeur sportif du LOSC a régulièrement rappelé depuis le début de la saison qu'il serait difficile de retenir l'ancien attaquant de Charleroi plus d'une saison...