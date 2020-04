Zulte Waregem met quelques grands noms en vente pour remplir les caisses cet été

Zulte Waregem planifie son été et n'a pas le choix : pour acheter, il faudra vendre.

Ca tombe bien : plusieurs joueurs ont brillé cette saison au Gaverbeek et semblaient bien avoir opté pour Zulte Waregem afin de relancer leur carrière. C'est le cas de Saido Berahino (26 ans), l'international burundais et ancienne pépite du football anglais qui valait à l'époque plus de 30 millions d'euros, et avait opté à la surprise générale pour l'Essevee. Avec 8 buts et 5 assists cette saison, il a réussi son pari et peut partir, affirme Het Nieuwsblad.

Abdoulaye Sissako (21 ans) et Omar Govea (24 ans) ont également reçu leur bon de sortie. Le cas Cyle Larin (25 ans) est plus délicat : si Zulte Waregem veut vendre l'attaquant canadien, auteur d'une très belle saison, il faudra d'abord lever l'option d'achat placée à 2,5 millions d'euros. Un acheteur doit donc être trouvé avant le 25 juin, date limite pour lever l'option auprès du Besiktas.