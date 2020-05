Anderlecht tient son nouvel entraîneur des gardiens

Il semblerait que l'affaire soit désormais conclue : Jelle van Rouwelaar débarque à Anderlecht en tant que nouvel entraîneur des gardiens.

Les Mauves ont trouvé un accord avec NAC et van Rouwelaar devrait signer un CDI à Neerpede.

"Jelle a maintenant signé un accord avec Anderlecht et peut ainsi réaliser ses ambitions en tant qu'entraîneur des gardiens", peut-on lire dans un communiqué publié par le NAC.

Congratulations Jelle ten Rouwelaar with your transfer from @NACnl to @rscanderlecht.



Good luck!#nacpraat #rsca pic.twitter.com/ek3e49xahE