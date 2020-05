Le RC Lens veut à nouveau vibrer : la Ligue 1 fête le retour d'un de ses fleurons

Après cinq ans d'attente, le Racing Lens est de retour en Ligue 1. Une délivrance pour tout un peuple et pour un Stade Bollaert pas fait pour l'anonymat de la Ligue 2.

Si une enquête était faite afin de déterminer quels clubs français ont le plus la cote en Belgique, on prend le pari que le Racing Lens figurerait dans le haut du panier. La proximité avec la frontière, une image chaleureuse et sympathique, le passage de plusieurs de nos compatriotes au sein du club ... Et surtout ce public : pour l'amateur de football du Hainaut et des environs, se rendre au Stade Bollaert est aussi populaire et fréquent que se rendre à Dortmund pour l'amateur de football de la région liégeoise.

Mais les Sang & Or n'ont plus connu le plus haut niveau du football français depuis cinq ans : 2014-2015 aura été la seule saison de Ligue 1 du RC Lens depuis 2011, date d'une relégation qui aura condamné le club nordiste à une décennie quasi-intégrale de purgatoire prenant enfin fin. "Ce n'est pas viable pour un club comme Lens de rester en Ligue 2", nous déclarait Guillaume Gillet en août dernier (retrouvez notre interview ici).

Une montée critiquée

La décision de la LFP de geler les classements de Ligue 1 et Ligue 2 et de faire monter Lorient et Lens en première division ne fait pas l'unanimité, et pour cause : Lens ne comptait qu'un petit point d'avance sur l'AC Ajaccio, deux sur Troyes et quatre sur Clermont. Tout pouvait encore changer, ne serait-ce qu'en un petit match - et il en restait 10 à jouer dans ce championnat plutôt long qu'est la Ligue 2.

Mais depuis la 10e journée de championnat, Lens est sur une pente clairement ascendante, n'ayant pas quitté les places menant vers la Ligue 1 - soit mieux que tous ses poursuivants. Qui devront de toute façon se rendre à l'évidence : les Sang & Or retrouveront l'élite française la saison prochaine.

Bollaert n'a pas connu la Ligue 1 depuis 2011

Si Lens fête son retour en Ligue 1 après cinq ans d'absence, c'est presque 10 ans qui ont passé depuis que le célèbre chant des Corons a retenti en Ligue 1 : en 2014-2015, les Artésiens remontent mais le Stade Bollaert-Delelis (de son nom complet) ne les accompagne pas, pour cause de travaux. Le Racing doit jouer ses rencontres à domicile à Amiens, ce qui n'aide pas le club, déjà face à d'énormes soucis financiers, à se maintenir. Lens est relégué, lanterne rouge au terme de la saison.

Après avoir frôlé successivement la montée (2017), la relégation (2018) et ... encore une fois la montée (2019), d'encore plus près (échouant en barrages pour la promotion), le Racing Lens peut cette fois compter sur un petit coup de pouce du destin : plus de mauvaise surprise, pas d'effondrement de fin de saison et revoilà les Sang & Or en Ligue 1. Plus de 20 ans après son dernier titre de champion de France (1998), Lens retrouve une division où il a pleinement sa place ... et la Ligue 1 retrouve l'un de ses joyaux.