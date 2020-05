Elias Takidine veut faire ses preuves à Anderlecht : "La vision de Kompany a été décisive"

Anderlecht a annoncé lundi son premier transfert estival : Ilias Takidine, 19 ans, en provenance des espoirs de Genk. Il sera immédiatement intégré dans le noyau A. "Parfois, il faut jeter un tel garçon dans la cage aux lions pour voir s'il est prêt", disent-ils dans son entourage.

Takidine a déjà fait forte impression en championnat espoirs avec Genk. Au sein du club limbourgeois cependant, ils n'étaient pas encore complètement convaincus. Physiquement encore trop fragile et un prêt d'un an ou deux - comme ils l'ont fait auparavant avec Trossard et d'autres - devrait résoudre ce problème.

Cependant, le joueur, sa famille et son entourage ne pensaient pas que ce soit le meilleur plan de carrière et après les discussions avec Anderlecht, ils ont été charmés par le projet à Neerpede. Cette saison a montré clairement qu'Anderlecht mise sur la jeunesse et qu'il n'y aura pas de déviation de cette route.

Travailleur acharné

"Intégrer le noyau A d'Anderlecht n'est pas rien", entend-on dans son entourage. "Parfois, il faut jeter les jeunes joueurs dans la cage aux lions pour voir à quel point ils sont mûrs et prêts. La vision de Vincent Kompany a été décisive".

Takidine est un attaquant qui travaille dur, qui n'hésite pas à faire un peu de travail supplémentaire pour y parvenir.