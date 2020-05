Luc Nilis prêt à faire son retour à Anderlecht ? "Vincent Kompany peut m'appeler"

Luc Nilis est actuellement sans emploi. L'ancien Diable Rouge était assistant au VVV Venlo, mais en raison de la pandémie de coronavirus, son bail s'est terminé plus tôt que prévu.

Nilis était un redoutable attaquant connu pour sa technique et sa qualité de frappe. En tant qu'assistant et entraîneur des attaquants, il essaie de transmettre cela aux jeunes talents comme ce fut le cas au PSV. "Steven Bergwijn m'a même envoyé un message pour me remercier après avoir décroché son transfert à Tottenham", explique Nilis à Sporza. "C'est toujours très agréable."

Nilis connait très bien Anderlecht où il a joué pendant 8 ans. Un retour à la maison pour guider les jeunes Mauves ? "Il y a tant de talents offensifs comme Colassin, Doku, Dimata, Amuzu... S'ils améliorent leur technique de tir et s'ils font attention aux détails pour marquer des buts, Anderlecht sera de retour au sommet en un rien de temps. Kompany peut toujours m'appeler", lâche l'ancien Diable Rouge.