Eden Hazard, Thibaut Courtois et les stars de la Liga appelées pour faire leur test

Le championnat espagnol est à l'arrêt total à cause de l'épidémie du coronavirus mais il n'a pas encore été officiellement annulé. Afin d'envisager une reprise de la compétition et des entraînements, les joueurs des différents clubs espagnols ont été appelés mercredi à faire un test de dépistage.

Eden Hazard et Thibaut Courtois (avec un masque) sont arrivés du côté du Real Madrid.

La Liga players travelled to their clubs' facilities to undergo coronavirus tests today as they prepare to return to training pic.twitter.com/Aq70vRU2qZ