Surprenant : Wouter Vrancken cité dans un club belge !

Le mercato estival arrivera bien vite. Avec lui, de nombreux transferts de joueurs, mais aussi d'entraîneurs ! Cela a déjà commencé à Malines, avec Besnik Hasi qui partira à la fin de la saison.

La nouvelle a été annoncée ce samedi. Depuis, plusieurs rumeurs circulent concernant la possibilité de voir Hasi signer à La Gantoise. Les Buffalos devront probablement se séparer de leur entraîneur iconique, Hein Vanhaezebrouck.

Vanhaezebrouck est d'ailleurs cité du côté du Club de Bruges. Il suffit donc de peu pour que le grand carousel des entraîneurs ne démarre.

Du côté de La Gantoise, le profil de Hasi fait objet de discussions depuis le mois de mars. Cependant, d'autres noms auraient également été évoqués.

Ce serait le cas de Wouter Vrancken, révèle le journaliste belge Sacha Tavolieri. Son profil serait très apprécié par les dirigeants de La Gantoise. Rien n'a encore été décidé en interne, mais cela promet en vue de la fin de la saison !

