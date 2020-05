Ryan Babel fait polémique : il donne des conseils ... pour contourner les impôts !

Les joueurs millionnaires qui contournent l'impôt, voilà bien un thème facile pour jeter l'opprobre sur le football ... et ce n'est pas le dernier post Instagram de Ryan Babel qui calmera ces allégations. L'international néerlandais a en effet publié une méthode (probablement grassement sponsorisée) expliquant "comment payer presque zéro taxes, légalement". Avec cette question : "Vous détestez payer des taxes ? Moi oui!".

S'en est suivi une bronca généralisée et compréhensible à l'encontre du joueur de 33 ans, auteur d'une saison plus que moyenne à l'Ajax Amsterdam.

L'historien néerlandais Rutger Bregman, très suivi aux Pays-Bas, a ainsi repris Ryan Babel de volée : "Est-ce que vous détestez les millionnaires égoïstes qui paient des armées d'avocats pour éviter de payer leur part de taxes, alors qu'ils ont profité de l'éducation publique, des routes, du système de santé, etc ... et jouent pour des clubs qui touchent des millions de subside ? Moi oui ! ".

Do you dislike selfish millionaires who employ armies of lawyers to avoid paying their fair share in taxes, while they benefited from public education, roads, healthcare etc. and play for clubs that get millions in government subsidies? Don’t know about you but I do! @Ryanbabel pic.twitter.com/LpJRvO7Qz2