Seraing ... et le RWDM plus proches de la D1B que jamais après l'échec de Roulers devant la CBAS

Le malheur des uns fait le bonheur des autres : le KSV Roulers n'a pas obtenu de licence pour la D1B, ce qui laisse une place de plus au sein du football professionnel. Mais cela pourrait ne pas être la seule place laissée libre !

La D1B aura un visage bien différent la saison prochaine : le Sporting Lokeren, en faillite, repartira sous le visage de Lokeren-Temse en D3 Amateurs et laissera sa place au champion de D1 Amateurs, Deinze ; le KSV Roulers est désormais lui aussi certain (sauf ultime pourvoi en cassation, peu probable car le club a déjà réagi officiellement à la décision de la CBAS) de descendre administrativement, ce qui laisse une seconde place libre en D1B.

Après Deinze, les clubs promus administrativement au sein du football professionnel seront sélectionnés au fur et à mesure en fonction de leur classement et de l'obtention ou non de la licence professionnelle. Tessenderlo, 2e de D1 Amateurs, n'a pas de licence professionnelle ; le remplaçant de Roulers en D1B devrait donc être ... le RFC Seraing, qui officialisait il y a quelques semaines l'obtention de sa licence.

Le RWDM peut rêver aussi !

La refonte de la D1B pourrait bien ne pas s'arrêter là. Le verdict concernant la licence de l'Excelsior Virton n'est pas encore tombé et, surtout, la Pro League devrait - sauf retournement de situation - valider la promotion du Beerschot ET d'OHL, sans reléguer Waasland-Beveren, ce qui libérerait ... deux places de plus.

Le Patro Eisden, 5e, avait émis le souhait d'évoluer en D1B, mais a reçu de justesse sa licence ... pour la D1 Amateurs. Le prochain sur la liste des potentiels promus administratifs est donc ... le RWDM, qui peut légitimement rêver - et a obtenu sa licence pour la D1B. Plus loufoque encore : si Virton n'obtient pas sa licence et que le Beerschot et OHL montent tous deux, il faudrait peut-être faire monter le Lierse-Kempenzonen, 13e de D1 Amateurs mais ayant obtenu sa licence. Le moment, peut-être, de revoir les modalités d'obtention de cette fameuse licence pro ... ?