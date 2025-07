Le fils d'un ex-Diable Rouge prolonge au FC Liège - mais il ne joue pas du tout au même poste que son père

Joshua Mpenza a prolongé au RFC Liège. Il est le fils de Mbo Mpenza, mais contrairement à son père, il ne cherchera pas à empiler les buts.

Le nom de Mpenza est bien sûr iconique en Belgique, et souvent lié au fait de faire trembler les filets. Mais du côté du FC Liège, Joshua Mpenza (19 ans) tentera de se faire un prénom... en empêchant les ballons de rentrer.

Le fils de Mbo Mpenza et neveu d'Émile Mpenza a été formé toute sa carrière au RFC Liège, en tant que gardien de but. Et le club liégeois a officialisé la prolongation de contrat de Joshua Mpenza jusqu'en 2028, après avoir signé son premier contrat professionnel l'année passée.

📄✅ 𝗝𝗼𝘀𝗵𝘂𝗮 𝗠𝗽𝗲𝗻𝘇𝗮 prolonge pour 3 saisons : une nouvelle étape dans la carrière du jeune gardien de 19 ans ! Joshua poursuit son développement après avoir signé son 1er contrat pro la saison dernière. pic.twitter.com/vq925tPzGb — RFC Liège (@rfcliege) July 10, 2025

La saison passée, Mpenza a déjà pu disputer son premier match avec l'équipe A : il était titulaire entre les perches face à l'Etoile Elseautoise, en 32e finale de la Coupe de Belgique.

Joshua Mpenza restera cependant doublure la saison prochaine, puisque le Matricule 4 a récemment annoncée l'arrivée de Jordi Belin, qui pourrait bien être n°1, en provenance du Patro Eisden.