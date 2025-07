Un fidèle lieutenant à vendre : la première décision étonnante d'Anderlecht cet été

Une bonne partie du noyau d'Anderlecht la saison passée est à vendre, voire doit partir dès cet été. Mais on ne s'attendait pas à retrouver Ludwig Augustinsson sur cette liste de surnuméraires.

Il y a plusieurs catégories de joueurs à Anderlecht : ceux que le club veut vendre au vu de leur situation contractuelle (Stroeykens, Leoni et Verschaeren, par exemple), ceux qui valent gros et que le RSCA risque de ne pas pouvoir retenir en cas d'offre (Dolberg ou Simic) et ceux qui doivent partir car ils n'auront plus de temps de jeu et ont un salaire conséquent.

Mais personne ne s'attendait à ce que Ludwig Augustinsson se retrouve dans cette dernière catégorie. Or, selon La Dernière Heure, c'est bien le cas : le Suédois se serait vu annoncer par le club qu'il n'entre plus forcément dans les plans de Besnik Hasi et, au vu de son salaire, il peut se trouver un nouvel employeur.

N'diaye n°1 indiscutable... ou Camara arrière gauche ?

Cette décision est une application cynique d'une politique claire à Anderlecht : celle de la plus-value. Un joueur doit rapporter de l'argent, c'est l'un des premiers critères de recrutement ou de composition du noyau. Ludwig Augustinsson, semble-t-il, n'entre plus dans cette catégorie, en raison de son salaire élevé et de ses 31 ans.

Cela signifierait donc que Moussa N'diaye deviendrait le n°1 au back gauche, et c'est un premier point d'interrogation. Le Sénégalais a montré du progrès sur certains plans, mais aussi des faiblesses récurrentes sur bien d'autres : ses statistiques offensives sont insuffisantes, et son placement défensif laisse à désirer. Pourtant, sur papier, son profil peut rapporter gros, et c'est probablement ce qui compte.

Ilay Camara, arrivé en théorie pour occuper le flanc droit, peut également jouer sur le flanc gauche où il a impressionné avec le Standard. Mais lui aussi a des lacunes défensives. Augustinsson n'est pas un joueur spectaculaire, mais il est plus fiable que N'diaye et Camara, et a une expérience qui manque cruellement dans le noyau du RSCA, d'autant plus si Renard compte se séparer (et c'est logique) de Mats Rits.

Colin Coosemans avait réclamé plus d'expérience en fin de saison passée, pointant le manque d'équilibre du noyau. Ce n'est pas le genre de signal que le meilleur Mauve de la saison 2024-2025 appréciera. Et Besnik Hasi, qui a souvent repris Moussa N'diaye sur son placement, qu'en pense-t-il ... ?