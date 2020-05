"Si Virton n'obtient pas sa licence? Je partirai probablement"

Comme la plupart de ses équipiers, Glenn Claes est dans l'attente.

Si l'Excelsior Virton n'a pas l'intention d'abdiquer et de se résigner au sort que lui ont réservé la Commission des Licences et la CBAS, le club risque bien de faire la culbute et si c'est le cas, on peut s'attendre à de nombreux départs dans le noyau gaumais.

Glenn Claes confirme que si le club échoue à obtenir sa licence, il risque d'aller voir ailleurs. "J'ai encore un an de contrat et une option pour un an supplémentaire, mais il faut être réaliste, si le club n'obtient pas sa licence, il y a peu de chance pour que je reste."

"J'ai 26 ans et je suis ambitieux", confie encore l'ancien Malinois qui espère que les décisions tomberont rapidement "pour le club, pour les supporters, mais aussi pour les joueurs".