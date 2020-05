Frank Boeckx met un terme à sa carrière... de joueur

Frank Boeckx, 33 ans, était arrivé au Sporting d'Anderlecht en 2015 en provenance de l'Antwerp. Depuis, il avait disputé 40 rencontres sous la vareuse mauve.

Gêné par des douleurs au dos depuis un certain temps, le gardien belge a finalement décidé de mettre un terme à sa carrière, annonce Het Laatste Nieuws ce lundi matin. Si Boeckx ne prendra plus place dans les cages, il pourrait encore resté employé du club bruxellois. En effet, Frank Boeckx et la direction anderlechtoise négocient actuellement pour savoir si le jeune retraité des terrains restera l'entraîneur des jeunes gardiens du RSCA.

Le Louvaniste avait auparavant disputé 60 matchs pour La Gantoise, 32 pour le STVV et 30 pour l'Antwerp. En tout, Frank Boeckx aura donc pris place 162 fois dans les cages belges au plus haut niveau.