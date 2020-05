Sadio Mané et Pierre-Emerick Aubameyang au Barça ? Xavi met son veto

Intégré dans le projet du candidat à la présidence Victor Font, et donc possible futur coach du FC Barcelone, Xavi a déjà des idées claires sur le recrutement.

Xavi Hernandez estime que Sadio Mané et Pierre-Emerick Aubameyang ne correspondent pas à la philosophie du Barça. "Mané et Aubameyang peuvent vous tuer avec des espaces. Mais le Barça a besoin de joueurs qui savent se déplacer dans les petits espaces", a expliqué l’actuel coach d’Al-Sadd dans des propos accordés à Metro. "Je pense à des joueurs qui s'adapteraient au Barça et ce n'est pas facile d'en trouver. Samuel Eto'o était parfait et Luis Suarez l'est aussi en ce moment."

Xavi souhaite que le club catalan récupère Neymar. "Niveau football, Neymar fait partie des trois ou cinq meilleurs joueurs au monde. J'espère qu'il reviendra au Barça. Il apporterait beaucoup. Il possède un état d'esprit positif. Un joueur capable de faire la différence, ce serait une super signature", a conclu l’ancien international espagnol.