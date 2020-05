Franco Antonucci réagit : "Bruges, Anderlecht ? Des rumeurs !"

Le jeune médian Francesco Antonucci (20 ans) s'est mis en évidence à Volendam et le top belge ne le lâche pas du regard. Mais actuellement, rien de concret n'est encore sur la table.

Ces dernières semaines, Francesco (ou Franco) Antonucci a fait parler de lui : l'international Espoirs belge, après sa très belle saison à Volendam, est suivi par le top néerlandais mais également par le top belge. Le Racing Genk, le FC Bruges et le RSC Anderlecht seraient ainsi intéressés par les services du joueur de 20 ans, formé à Anderlecht et à l'Ajax et actuellement propriété de l'AS Monaco.

"Tout ça, ce sont des rumeurs, les médias aiment bien (rires). Je peux juste dire qu'il y a eu quelques contacts ces derniers temps, mais qu'il n'y a rien de concret actuellement concernant un transferts. Le mercato n'est pas encore ouvert, après tout", nous affirme Antonucci. "Je m'entraîne encore avec Volendam en ce moment, puis je rejoindrai Monaco le 22 juin pour la reprise. J'espère qu'il y aura rapidement des certitudes".

Un retour en Belgique est-il possible ?

Antonucci envisage-t-il cependant de revenir en Belgique, où il a été formé jusqu'en 2015 ? L'Ajax l'avait alors attiré en provenance d'Anderlecht contre 500.000 euros. "Pour le moment, Anderlecht n'est pas évoqué, mais j'y connais encore beaucoup de monde. Kompany ? Non, je ne lui ai jamais parlé (rires)".

"Pour moi, ce qui compte, c'est qu'un club croie en moi. Vous n'êtes jamais sûr de votre place en football, mais je veux jouer", pointe l'international Espoirs. "Mais nous ne sommes qu'en mai. Je me ferais du souci si nous étions en août, mais là ... J'espère être fixé au plus vite, oui, de façon à préparer au mieux la prochaine saison", reconnaît Antonucci.