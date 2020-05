Plus de points, plus de supporters, plus de budget: les ambitions des nouveaux patrons du KVO

Tout juste arrivés à Ostende, les nouveaux investisseurs veulent désormais faire grandir le club côtier.

Ils ont assuré la survie d'Ostende et permis au KVO d'obtenir sa licence, les investisseurs ont désormais l'intention de tout faire pour permettre à Ostende de franchir les étapes: "Nous avons surtout l'envie d'aider ce club à grandir", confie Paul Conway, grand patron du Pacific Media Group, dans une interview diffusée par le KVO sur les réseaux sociaux.

Et quand il parle de faire grandir le club, l'investisseur américain envisage tous les aspects. "Le nombre de points doit augmenter, le budget doit être revu à la hausse, l'expérience des supporters doit être meilleure", insiste-t-il.

Et les Américains espèrent d'ailleurs en ramener plus, des fans dans les tribunes de la Versluys Arena. "Faisons revenir au stade les supporters qui ne viennent plus, attirons de nouveaux fans, jeunes et moins jeunes. Nous sommes convaincus que tout ça va marcher."