Felice Mazzù heureux : "Une énergie positive et de la chaleur humaine"

Felice Mazzù s'est exprimé pour la première fois en tant qu'entraîneur de l'Union Saint-Gilloise ce lundi en visioconférence de presse.

L'heure n'est pas encore aux conférence de presse normales (sauf quand on s'appelle Georges-Louis Bouchez) dans le monde du football : c'est en visioconférence que l'Union Saint-Gilloise avait convié la presse pour les premiers mots de Felice Mazzù en tant que T1, ce lundi. Un Mazzù qu'on retrouve apaisé après plusieurs mois loin du football.

Felice, qu'est-ce qui vous a poussé à dire oui à l'Union Saint-Gilloise ?

Les raisons sont simples : c'est un club qui me veut vraiment, qui me montre un énorme respect et a envie de travailler avec moi. L'Union a également beaucoup d'ambition et me procure beaucoup d'énergie positive, et une vraie envie de relever ce challenge qu'est la montée en D1A. Qui plus est, c'est un club de Bruxelles, ce qui m'amène un peu de nostalgie en repensant aux grands moments que j'ai pu vivre ici (Mazzù a dirigé le Léopold Uccle en 2006-2007 et surtout le White Star Woluwé de 2010 à 2013, nda).

Vous savez également que j'apprécie les publics familiaux et la chaleur humaine. Ca fait donc beaucoup de paramètres en faveur de l'Union Saint-Gilloise. Il y a également le sportif, bien sûr, la qualité du groupe. Je suis très heureux d'être là.

De quand ont daté les premiers contacts ?

Ils ont daté d'il y a deux mois, mais je n'ai pas eu de réunion avec la direction, mon agent s'est chargé de ça et j'ai rencontré les dirigeants quand ma décision était prise ou presque.

Beaucoup disent que la D1B, c'est reculer pour mieux sauter ...

Pas beaucoup : tous. Tout le monde me demande si cette expression est adaptée (sourire). Et je vais vous dire : l'avis des observateurs, de la presse, du public m'importe peu. Ce qui est important, c'est qu'un club ait envie de collaborer avec moi, veuille faire une belle saison avec moi à sa tête.

On imagine que ces quelques mois loin du football ont dû vous faire du bien.

Énormément de bien. Cela m'a permis de relativiser énormément de choses. Quand vous vivez cette catastrophe sanitaire, durant laquelle tant de personnes sont isolées ou perdent la vie, en présence de votre famille et en bonne santé, vous relativisez ; j'ai pu me recentrer sur beaucoup de choses que je n'ai pas pu vivre pendant de longues années.

Pour autant, regrettez-vous le choix d'aller à Genk ?

Il ne faut jamais regretter les choix effectués. C'est la vie d'un entraîneur. Je suis aussi heureux actuellement qu'en juin 2019.

On sait qu'en football, les gens oublient vite ce qui a été accompli au profit de l'instant présent ; est-ce que ça vous a motivé à reprendre un poste au plus vite ?

C'était important de revenir cet été, oui, mais si rien de concret ne s'était présenté, j'aurais attendu. Bien sûr, cette crise et la situation compliquée ont créé un besoin de certitudes mais même si j'étais impatient de revenir, ma décision a été prise en âme et conscience et en fonction du projet de l'Union Saint-Gilloise, pas dans la précipitation.