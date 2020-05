Pour Roberto Martinez, ces Diables Rouges peuvent devenir entraîneurs : "On doit les préparer"

Lors de son passage dans Football Daily sur BBC 5, Roberto Martinez a évoqué l'après-carrière de certains Diables Rouges.

Le sélectionneur fédéral, qui a prolongé à la tête de l'équipe nationale jusqu'en 2022, a expliqué que les joueurs en Belgique devenaient "de véritables ambassadeurs" en intégrant des grands clubs européens. Selon lui, l'étape suivant, "c'est devenir entraîneur".

Vincent Kompany, Jan Vertonghen, Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Dries Mertens, Thomas Meunier peuvent devenir des entraîneurs dans le futur d'après Roberto Martinez.

"Vincent joue encore en championnat et pour l’équipe nationale. Et il commence aussi à coacher dans son club, à Anderlecht", ajoute-t-il.

"Ils peuvent devenir entraîneurs, j’en suis convaincu. Ils vont influencer le football belge à l'avenir. On doit les préparer dès à présent via les formations proposées par l'UEFA."

