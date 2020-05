"N'abandonne jamais tes rêves": le message fort de Charly Musonda Jr

Charly Musonda travaille dur pour revenir plus fort.

La jeune carrière de Charly Musonda Jr a déjà été marquée de nombreux revers et pépins physiques, mais l'ancien Diablotin n'abdique pas. Prêté à Vitesse par Chelsea depuis deux saisons, le joueur belge n'a disputé que quatre rencontres avec le club nééerlandais.

La faute à une grave blessure au genou, contractée à l'entraînement en début de saison dernière et à une seconde blessure, suivie d'une opération qui date du mois d'août. Au total, Charly Musonda Jr n'a donc joué qu'une trentaine de rencontres au cours des quatre dernières saisons.

Attache ta ceinture et profite du voyage!

Mais le jeune Belge travaille dur pour revenir et son message est clair: il a toujours la niaque et sa motivation est décuplée. "Alors qu'on ne me donnait que 20% de chances de rejouer au football, la route de la guérison, de la rédemption et des entraînements s'intensifie et continue", avance-t-il sur Instagram.

Et alors qu'il précise être "à quatre mois de la reprise complète des entraînements", Charly Musonda Jr a aussi un message à faire passer: "N'abandonne jamais tes rêves, peu importe s'ils sont farfelus, reste motivé, attache ta ceinture et profite du voyage."